Altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei: avvertita a Pozzuoli e Napoli

MeteoWeb

Altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei, dopo quella di magnitudo 2.2 delle 13:53. Alle 17:35, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8, avvenuta ad una profondità di 3km. Come la scossa precedente, anche questa è stata avvertita dalla popolazione a Pozzuoli e Napoli, da Bagnoli alla zona collinare. Per il momento non si segnalano danni.