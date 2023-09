Terremoto Firenze: notte tranquilla a Marradi, 90 persone ancora fuori casa

MeteoWeb

Notte tranquilla a Marradi, in provincia di Firenze, colpita lunedì scorso da un sisma magnitudo 4.9. Sono state 90 le persone che hanno dormito fuori dalle proprie abitazioni. C’è chi ha utilizzato le strutture del Comune e le tende allestite dalla Protezione civile regionale, chi si è organizzato in autonomia con i camper o con tende nel proprio giardino. L’attività di assistenza da parte della Protezione civile regionale continuerà anche nei prossimi giorni e accompagnerà il progressivo rientro alle condizioni di normalità. Sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco e i tecnici del servizio sismico regionale per i controlli statici sugli edifici. In azione anche 5 squadre del genio civile regionale per le verifiche sui dissesti franosi dello scorso maggio.