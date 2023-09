Forte terremoto in Indonesia: epicentro nei pressi dell’isola di Sulawesi

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 si è verificata nei pressi dell’isola indonesiana di Sulawesi alle 9.43 locali (le 16.43 in Italia) a una profondità di 9,9 chilometri. Lo ha riferito l’USGS. Il terremoto è avvenuto in mare ma con epicentro molto vicino alla costa della penisola di Minahassa, sull’isola di Sulawesi. L’agenzia geofisica indonesiana (BMKG) non ha segnalato alcuno tsunami immediato, ma ha avvertito di possibili repliche. Al momento, non risultano danni o vittime a seguito del terremoto, ma le autorità hanno fatto sapere che impiegheranno diverse ore prima di completare una valutazione della situazione, specialmente nelle aree remote.

A novembre, un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito l’isola di Giava, nell’arcipelago del Sud-Est asiatico, causando 602 vittime. La maggior parte delle vittime di quel terremoto è stata uccisa dal crollo di edifici o da frane innescate dalla scossa. Ad aprile, un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l’isola di Sumatra, scuotendo le case dei residenti in preda al panico, ma senza causare vittime o danni.