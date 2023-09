Drammatico terremoto in Marocco, interi villaggi rasi al suolo: oltre 2mila morti, è un’ecatombe | FOTO

MeteoWeb

Centri abitati rasi al suolo, famiglie decimate e migliaia di persone in strada per la 2ª notte, sia per le infinite repliche, sia perché la loro casa non esiste più. Il terremoto che ha colpito il Marocco nella notte tra venerdì e sabato ha devastato la regione a a Sud/Est di Marrakech. L’ultimo bollettino del Ministero dell’Interno riporta 2.012 morti e 2.059 feriti, di cui oltre 1.400 gravi. La maggior parte delle vittime è stata riportata nella provincia di Al Haouz e, in misura minore, a Taroudant, entrambe situate a Sud di Marrakech. Ad Al Haouz è stato localizzato l’epicentro della scossa di magnitudo 6.8, e l’ipocentro ad una profondità di 18,5 km (dati USGS). Il Centro nazionale marocchino per la ricerca scientifica e tecnica ha indicato una magnitudo pari a 7, ed ipocentro a 8,5 km. In ogni caso, è la scossa più forte mai registrata nella storia del Paese. L’ultima che si avvicina per portata (magnitudo 5.7) risale al 1960 ad Agadir (12mila morti).

Tafeghaghte e Moulay Brahim sono tra le località più colpite. Piccoli villaggi di montagna (sull’Alto Atlante), a una cinquantina di chilometri dall’epicentro. “Sono stati completamente spazzati via. I crolli di montagna hanno interrotto le strade e reso difficile l’arrivo dei soccorsi,” ha affermato il Ministro della Giustizia, Abdelilah Wahbi, sindaco di Taroudant. Il Paese ha dichiarato il lutto per 3 giorni.

Dall’India agli Stati Uniti, dalla Cina all’Ucraina, i Paesi del mondo hanno espresso vicinanza e disponibilità ad aiutare il Marocco. Le prime squadre di soccorso sono già arrivate e altre sono attese per la giornata. Sin dalle ore successive al sisma, l’Italia ha espresso la propria vicinanza al popolo marocchino e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha garantito la disponibilità delle squadre italiane di Protezione civile ad intervenire nel caso fosse richiesto. Sempre ieri il vicepremier ha detto che tra le vittime e i feriti non risultano italiani, ed ha invitato i nostri connazionali presenti in Marocco a non recarsi all’aeroporto di Marrakech, intasato, ma sfruttare gli altri scali aerei del Paese per cercare di rientrare in Italia.