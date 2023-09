Terremoto Marocco: quasi 2.500 morti, l’UE sblocca 1 milione per la popolazione colpita | FOTO

MeteoWeb

Sono ormai quasi 2.500 le vittime del disastroso terremoto che ha colpito il Marocco nella notte tra venerdì e sabato. Secondo i dati ufficiali resi noti dal Ministero dell’Interno, al momento sono salite a 2.497 le vittime accertate nella regione a Sud/Ovest di Marrakesh. Aumentati a 2.476 i feriti.

L’UE ha sbloccato un primo finanziamento di un milione di euro in supporto alla popolazione marocchina colpita. Il finanziamento sosterrà gli sforzi sul campo dell’associazione Mezzaluna Rossa marocchina, partner umanitario dell’UE: è quanto ha annunciato la Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa. “Abbiamo seguito da vicino la situazione attraverso il Centro di coordinamento di reazioni alle crisi Ue, abbiamo contattato immediatamente le autorità marocchina per offrire assistenza sul campo. Siamo in contatto con gli Stati membri per capire chi è nella migliore posizione per un’eventuale mobilitazione di squadre d’intervento,” ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Balazs Ujvari. “Al momento non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di attivazione del meccanismo di protezione civile Ue”.

Il 9 settembre l’UE ha attivato il sistema satellitare Copernicus per fornire d’urgenza immagini ad alta qualità.