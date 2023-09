Terremoto Marradi: danneggiate due dimore storiche a Tredozio, nel Forlivese

MeteoWeb

Danni ingenti a Villa La Collina e Palazzo Fantini, dimore storiche di Tredozio, comune situato nell’Appennino forlivese, dopo il terremoto con epicentro a Marradi, nel Mugello, avvenuto lo scorso 18 settembre. L’Associazione Dimore storiche dell’Emilia Romagna spiega che da una prima ricognizione a Villa La Collina, i danni più ingenti si concentrano nella cappella della famiglia Vespignani, proprietaria dell’immobile, e in alcune case della tenuta, in particolare modo ne “I Vanzetti” e “La Chiesina”, dichiarate inagibili dai Vigili del Fuoco. Palazzo Fantini, invece, mostra crepe e diverse fessurazioni in molte stanze, soprattutto al primo e secondo piano della dimora. Il terremoto, fortunatamente, non ha invece danneggiato il giardino storico.

“Oltre ai danni strutturali, che dovranno essere al più presto riparati per mettere in sicurezza gli edifici, la situazione attuale desta preoccupazione anche in ottica futura: queste dimore storiche hanno un ruolo rilevante a livello economico e culturale per l’intero territorio di Tredozio“, spiega Beatrice Fontaine, Presidente dell’associazione. “Quanto accaduto negli ultimi mesi – aggiunge – dall’alluvione di maggio al recente terremoto, purtroppo, rischia di aggravare il problema dello spopolamento del paese e della vallata: molte famiglie, non avendo più un’abitazione agibile, stanno meditando di trasferirsi altrove. Per questo chiediamo un pronto aiuto alle istituzioni, a partire dall’istituzione dello stato di emergenza nazionale per permettere un aiuto più celere per l’intera popolazione e anche per la conservazione di questi beni come le dimore storiche che possono fare la differenza per mantenere vivi i territori, soprattutto quelli più periferici, come appunto Tredozio“.