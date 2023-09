Nuovo terremoto nei Campi Flegrei, paura a Napoli e Pozzuoli | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura a Napoli e Pozzuoli nella notte. Un nuovo terremoto magnitudo Md 2.5 si è verificato nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato dall’INGV alle 00:54:29 ad una profondità di 3 km, ed è stato avvertito, in particolare, dalla popolazione di Napoli, Pozzuoli, Torre del Greco e Quarto (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”).

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli “l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.5 ± 0,3 localizzato nella zona tra via Napoli e Dazio. Il sisma si è prodotto alle 00:54, ora locale, alla profondità di 2,9 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere,” è stato spiegato in una nota. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.