Forte terremoto nei Campi Flegrei, paura a Pozzuoli e Napoli | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Pozzuoli e Napoli alle 11:02. L’INGV riporta un sisma magnitudo Md 3.0, con epicentro nei Campi Flegrei e ipocentro alla profondità di 1 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli che “a partire dalle ore 11:02 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. L’evento più significativo, localizzato in zona Solfatara si è prodotto alle 11:02, ora locale, alla profondità di 1.4 km con magnitudo Md=3.0± 0.3 L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro“.

“Dalle ore 11:02 come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.0. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni,” conferma in una nota la Protezione Civile.