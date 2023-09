Terremoto Toscana, un’altra notte di scosse e paura a Marradi

MeteoWeb

Nuova notte di scosse di terremoto in Toscana, a Marradi, Comune in provincia di Firenze colpito 2 giorni fa da un sisma magnitudo 4.9. Dalla mezzanotte l’INGV ha registrato già almeno 15 scosse (numerose lievi), la più forte delle quali di magnitudo 3.2 alle 00:50. Un’altra, magnitudo 3, è avvenuta alle o1:02. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

“Prosegue lo sciame sismico nell’area di Marradi. Due nuove scosse di magnitudo ML 3.2 e ML 3.0 avvertite dai cittadini, precedute da altre scosse minori. Anche in questa notte continua il supporto del sistema regionale di Protezione Civile alla popolazione“: è quanto ha affermato il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Le verifiche tecniche di ieri hanno evidenziato l’esistenza di una decina di abitazioni inagibili a Marradi in seguito alla sequenza sismica, con circa venti persone sfollate. Oggi nel paese dell’Appennino tosco-romagnolo riapriranno le scuole.