Terremoto Toscana: notte di apprensione, proseguono le repliche a Marradi

MeteoWeb

Sono proseguite nella notte le repliche del terremoto magnitudo 4.9 avvenuto ieri alle 05:10 nella zona del Mugello, a cavallo di Toscana ed Emilia Romagna. L’ultimo evento più rilevante è stato un sisma magnitudo 3.0, avvenuto alle 05:40 con epicentro a 5 km Est da Marradi ed ipocentro a 8 km di profondità.

L’INGV riporta anche una scossa magnitudo 2.3, registrata alle 03:50 a 5 km Ovest della vicina Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena (Emilia-Romagna). Poco più tardi, alle 05:14, una scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata a 1 km a Sud/Ovest da Marradi. In via precauzionale, in molti Comuni dell’area scuole chiuse anche oggi, in attesa della conclusione dei rilievi alle strutture pubbliche e private.