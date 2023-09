Thaicom sceglie Airbus per un satellite per telecomunicazioni flessibile OneSat

MeteoWeb

Thaicom Public Company Limited, uno dei principali operatori satellitari asiatici e società di tecnologia spaziale, ha scelto Airbus per la sua nuova generazione di satelliti software-defined a banda larga. Airbus fornirà uno dei suoi satelliti più recenti: un OneSat completamente riconfigurabile. Questo satellite Thaicom fornirà una connettività estesa in banda Ku nella regione Asia-Pacifico per milioni di utenti. Thaicom ha lanciato e gestito otto satelliti geostazionari. Questo è il primo satellite flessibile di Thaicom, che consente una maggiore adattabilità in termini di copertura, frequenza e capacità, fondamentali in una regione così dinamica.

Jean-Marc Nasr, Head of Airbus Space Systems, ha dichiarato: “Questo importante contratto con Thaicom, principale operatore satellitare, costituisce il nono ordine per la nostra pionieristica linea di prodotti OneSat, che è completamente riconfigurabile in orbita e fornisce una flessibilità senza pari. La collaborazione con Thaicom è una novità assoluta e ci auguriamo di approfondire ulteriormente i nostri rapporti in futuro”.

Patompob (Nile) Suwansiri, Chief Executive Officer di Thaicom, ha commentato: “sono lieto che abbiamo scelto Airbus per costruire la nostra nuova generazione di satelliti a banda larga (HTS) software-defined. In qualità di primo fornitore mondiale di tecnologia satellitare, siamo certi che Airbus costituirà la scelta migliore per costruire il nostro nuovo satellite per la posizione strategica di 119,5 gradi Est. Il satellite consentirà flessibilità e riconfigurazione istantanea per adattarsi dinamicamente alle aree di servizio e rafforzerà la fiducia dei preziosi clienti e partner di Thaicom in tutta la regione Asia-Pacifico. Si tratta di un’importante pietra miliare per Thaicom, che continua a promuovere la propria crescita nell’ambito dei satelliti a banda larga nella regione“.

Posizionato in orbita a 119,5° Est, questo satellite all’avanguardia consentirà a Thaicom di proporre ad altri operatori partner una quota della capacità di carico utile del suo satellite, riducendo i loro costi e garantendo comunque il controllo separato della capacità di carico utile individuale e della flessibilità.

Airbus progetterà e produrrà il satellite, fornendo anche i componenti del segmento di controllo a terra. Airbus prevede di consegnare il satellite nel 2027.

Airbus OneSat può essere completamente riconfigurato in orbita, il che consente di regolare ’area di copertura, capacità e frequenza “ in volo”, per rispondere all’evoluzione degli scenari di missione. Si basa sull’eredità dei satelliti geostazionari per telecomunicazioni Eurostar ultra-affidabili di Airbus e sull’esperienza dell’azienda nell’ambito delle costellazioni con OneWeb. Lo sviluppo del programma OneSat è stato sostenuto dall’ESA, dall’Agenzia spaziale francese (CNES) e dall’Agenzia spaziale del Regno Unito.