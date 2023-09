Tifone Haikui, allarme in Cina: “non uscite di casa”, 70 coccodrilli fuggiti da allevamento nel Guangdong

MeteoWeb

A causa delle pesanti inondazioni provocate dal tifone Haikui la scorsa settimana in Cina, oltre 70 coccodrilli sono fuggiti da un allevamento commerciale: l’allarme è stato lanciato dalle autorità a Maoming, nella provincia meridionale del Guangdong. I predatori sono fuggiti da un allevamento inondato dall’esondazione di un lago. Almeno 69 coccodrilli adulti e 6 giovani si sono diretti verso il villaggio di Peng Cun, secondo quanto riportano i media locali. In Cina i coccodrilli sono apprezzati per la loro pelle e per il valore medicinale della loro carne nella medicina tradizionale cinese.

Secondo The Beijing News, una task force è stata dispiegata per recuperare i coccodrilli scomparsi utilizzando apparecchiature di rilevamento sonar. La profondità dell’acqua alluvionale ha rappresentato una sfida immensa per l’operazione, al punto da spingere le autorità a fare appello ai residenti, chiedendo di non lasciare le case.