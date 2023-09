Tofu: un alimento proteico e salutare da preparare in casa

MeteoWeb

Il tofu è un alimento a base di soia noto per i suoi numerosi benefici per la salute. È una fonte eccellente di proteine vegetali complete, fornendo tutti gli amminoacidi essenziali necessari per la crescita e la riparazione dei tessuti. Inoltre, è ricco di minerali come il calcio, il ferro e il magnesio, che sono fondamentali per la salute ossea e metabolica. Grazie alla presenza di isoflavoni, può contribuire a ridurre il rischio di alcune malattie croniche, come il cancro al seno e le malattie cardiache. La soia è anche nota per i suoi effetti positivi sul colesterolo, contribuendo ad abbassare il colesterolo LDL (cattivo) nel sangue. Il tofu è una scelta ideale per le diete vegetariane e vegane, ma può essere inclusa in qualsiasi regime alimentare equilibrato.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è il tofu

Il tofu è un alimento a base di soia che ha una consistenza simile al formaggio. La sua produzione inizia con la soia essiccata o i fagioli di soia, che vengono macinati in una poltiglia e poi cotti. Il processo prevede la separazione del liquido (latte di soia) dal solido, che è poi coagulato. Il coagulante più comune è il solfato di calcio o il cloruro di magnesio, che fanno precipitare le proteine della soia e formano una massa coagulata.

Il risultato finale è una massa bianca, neutra dal punto di vista del sapore, che può essere tagliata in vari formati, come cubi o fette. Ha una consistenza che va da morbida a dura, a seconda del tipo di tofu prodotto. Assorbe i sapori dei condimenti o delle marinature con cui viene cucinato, rendendolo versatile in cucina.

Benefici e proprietà del tofu

Il tofu vanta diversi benefici e proprietà per la salute:

Fonte di proteine : è ricco di proteine vegetali complete, contenendo tutti gli amminoacidi essenziali necessari per il corpo, il che lo rende un’ottima opzione per i vegetariani e i vegani;

: è ricco di proteine vegetali complete, contenendo tutti gli amminoacidi essenziali necessari per il corpo, il che lo rende un’ottima opzione per i vegetariani e i vegani; Pochi grassi saturi : può contribuire a una dieta equilibrata per il controllo del peso e la salute cardiaca;

: può contribuire a una dieta equilibrata per il controllo del peso e la salute cardiaca; Fonte di minerali : è una buona fonte di minerali come il calcio, il ferro e il magnesio, che sono essenziali per la salute delle ossa e la funzione metabolica;

: è una buona fonte di minerali come il calcio, il ferro e il magnesio, che sono essenziali per la salute delle ossa e la funzione metabolica; Fitosteroli : contiene fitosteroli che possono aiutare ad abbassare il colesterolo LDL (cattivo) nel sangue, contribuendo così a una migliore salute cardiovascolare;

: contiene fitosteroli che possono aiutare ad abbassare il colesterolo LDL (cattivo) nel sangue, contribuendo così a una migliore salute cardiovascolare; Isoflavoni : la soia contiene isoflavoni, che possono avere effetti benefici per la salute come la riduzione del rischio di alcune malattie croniche, come il cancro al seno e le malattie cardiache;

: la soia contiene isoflavoni, che possono avere effetti benefici per la salute come la riduzione del rischio di alcune malattie croniche, come il cancro al seno e le malattie cardiache; Alternativa ai latticini : un’ottima alternativa ai latticini per le persone intolleranti al lattosio o seguono una dieta vegana;

: un’ottima alternativa ai latticini per le persone intolleranti al lattosio o seguono una dieta vegana; Controllo della fame: grazie al suo contenuto di proteine e fibre, può aiutare a controllare la fame e contribuire a una dieta bilanciata.

Le controindicazioni

Il tofu è generalmente considerato sicuro e nutriente per la maggior parte delle persone, ma ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergie alla soia : le persone con allergie alla soia dovrebbero evitare il tofu e altri prodotti a base di soia poiché possono avere reazioni allergiche gravi, tra cui prurito, gonfiore, difficoltà respiratorie o shock anafilattico;

: le persone con allergie alla soia dovrebbero evitare il tofu e altri prodotti a base di soia poiché possono avere reazioni allergiche gravi, tra cui prurito, gonfiore, difficoltà respiratorie o shock anafilattico; Disfunzioni della tiroide : contiene composti noti come goitrogeni, che possono interferire con il funzionamento della tiroide nelle persone con disfunzioni tiroidee preesistenti. Chi ha problemi alla tiroide dovrebbe consultare un medico prima di consumare grandi quantità di soia;

: contiene composti noti come goitrogeni, che possono interferire con il funzionamento della tiroide nelle persone con disfunzioni tiroidee preesistenti. Chi ha problemi alla tiroide dovrebbe consultare un medico prima di consumare grandi quantità di soia; Assorbimento di minerali : contiene fitati, che possono limitare l’assorbimento di minerali come il calcio, il ferro e lo zinco. Tuttavia, questo non è un problema significativo nella maggior parte delle diete equilibrate;

: contiene fitati, che possono limitare l’assorbimento di minerali come il calcio, il ferro e lo zinco. Tuttavia, questo non è un problema significativo nella maggior parte delle diete equilibrate; Interferenza con farmaci : alcuni composti presenti nella soia possono interferire con l’assorbimento di farmaci specifici, come quelli per la tiroide o i coagulanti del sangue. Se assumete farmaci, consultate il medico per valutare l’eventuale impatto della soia sulla vostra terapia;

: alcuni composti presenti nella soia possono interferire con l’assorbimento di farmaci specifici, come quelli per la tiroide o i coagulanti del sangue. Se assumete farmaci, consultate il medico per valutare l’eventuale impatto della soia sulla vostra terapia; Consumo eccessivo: come con qualsiasi alimento, il consumo eccessivo potrebbe causare problemi digestivi. È importante includerlo in una dieta bilanciata e variata.

In generale, il tofu è un alimento salutare per molte persone, ma è sempre consigliabile consultare un medico in caso di dubbi specifici, soprattutto in caso di condizioni di salute preesistenti o particolari esigenze nutrizionali.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie del tofu possono variare leggermente a seconda del tipo di tofu (duro, morbido, affumicato, ecc.) e del produttore. Di seguito i valori medi per 100 grammi di tofu a consistenza media:

Calorie: circa 144 calorie

Proteine: circa 15 grammi

Grassi: circa 8 grammi Grassi saturi: circa 1,5 grammi Grassi polinsaturi: circa 3 grammi Grassi monoinsaturi: circa 2,5 grammi

Carboidrati: circa 3,9 grammi Fibra: circa 0,6 grammi

Calcio: circa 350 milligrammi (circa il 35% del valore giornaliero di riferimento)

Ferro: circa 2,7 milligrammi (circa il 15% del valore giornaliero di riferimento)

Magnesio: circa 37 milligrammi

Fosforo: circa 190 milligrammi

Potassio: circa 121 milligrammi

Il tofu è una fonte eccellente di proteine vegetali, ed è relativamente povero di calorie e grassi saturi. È anche una buona fonte di minerali come il calcio e il ferro, che sono importanti per la salute delle ossa e la funzione ematica. La sua quantità moderata di grassi è principalmente costituita da grassi polinsaturi e monoinsaturi, considerati più salutari rispetto ai grassi saturi.

I valori nutrizionali possono variare, quindi è sempre una buona pratica leggere l’etichetta del prodotto specifico che state utilizzando per ottenere informazioni precise sui nutrienti.

Come fare il tofu in casa

Per preparare il tofu in casa, cominciate con la preparazione del latte di soia. Ammollate i fagioli di soia seccati in acqua fredda per almeno 8 ore o durante la notte, quindi scolateli e sciacquateli. Poi frullate i fagioli di soia con acqua fresca (circa 3 tazze di acqua per 1 tazza di fagioli di soia) fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferite il latte di soia ottenuto in una pentola e portatelo a ebollizione a fuoco medio. Mescolate continuamente per evitare che si attacchi al fondo della pentola. Una volta raggiunta l’ebollizione, abbassate il fuoco e lasciate sobbollire per circa 5 minuti.

Nel frattempo, preparate il coagulante: sciogliete 1-2 cucchiaini di cloruro di magnesio o solfato di calcio in mezza tazza di acqua tiepida. Versate lentamente il coagulante nel latte di soia caldo, mescolando delicatamente. Noterete la formazione di piccoli grumi di tofu. Coprite la pentola e lasciate riposare per circa 15-20 minuti per consentire al tofu di coagulare completamente. Poi, tagliate il tofu coagulato in pezzi desiderati.

Foderate uno scolapasta con un canovaccio pulito o un tovagliolo di cotone e posizionatelo sopra una ciotola. Versate con delicatezza il tofu nella fodera, piegatela sopra il tofu e mettete un peso leggero sopra (come un piatto con un peso). Lasciate scolare per almeno 30 minuti o fino a quando il tofu raggiunge la consistenza desiderata. Ora il vostro tofu fatto in casa è pronto per essere utilizzato in un’ampia varietà di piatti gustosi.

L’uso in cucina

Il tofu è altamente versatile in cucina e può essere utilizzato in molti modi. Iniziate tagliando il tofu a cubetti, fette o strisce, a seconda delle vostre preferenze. Per renderlo più saporito, marinatelo in una miscela di ingredienti come soia, aglio, zenzero e olio d’oliva. Poi grigliatelo, cuocetelo in padella o al forno fino a doratura.

Un’altra opzione è friggere il tofu per ottenere una consistenza croccante all’esterno. In alternativa, aggiungetelo a zuppe e stufati, oppure sbriciolatelo per utilizzarlo come sostituto della carne macinata in piatti come tacos o ragù vegetariani. Potete anche frullalo con ingredienti come avocado e lime per preparare una crema per insalate o un condimento per il sushi.

Il tofu si presta bene anche per la preparazione di dessert, come budini, cheesecake e frullati cremosi. Sperimentate con diverse tecniche e ricette per scoprire come il tofu possa arricchire la vostra cucina con proteine vegetali e versatilità.