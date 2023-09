Toscana, incendio sulle colline sopra le terme di Bagnolo: le fiamme si stanno propagando verso il bosco

MeteoWeb

Dalle 19.30 circa, è in corso un incendio boschivo sulle colline che sovrastano le terme di Bagnolo (Grosseto). Le fiamme, per cause da accertare, si sono sprigionate in prossimità di una linea di alta tensione e si stanno propagando in una zona densamente boscata. Sul posto operano squadre di operai della Unione comuni Metallifere, volontariato antincendio boschivo e Vigili del Fuoco. È stato predisposto l’invio di ulteriori squadre da fuori provincia in quanto la zona è impervia e si prevedono tempi lunghi per le operazioni di spegnimento.