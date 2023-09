Treno merci deraglia nella stazione di Bolzano: ritardi sulla linea del Brennero

MeteoWeb

Nel pomeriggio, nella stazione ferroviaria di Bolzano è deragliato un treno merci. Il deragliamento sta causando notevoli problemi alla circolazione ferroviaria con pesanti ritardi, visto che è in funzione un solo binario di accesso alla stazione per i treni sulla linea del Brennero. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti. Da una prima ricostruzione sembra che siano uscite dai binari alcune ruote di un vagone merci all’entrata da nord della stazione. Sul posto, sono intervenuti la Polizia ferroviaria, i Vigili del Fuoco e personale delle ferrovie. Le ferrovie annunciano ritardi fino a 60 minuti per i convogli da e per Verona e il Brennero.