Forte turbolenza per un volo JetBlue: 8 feriti

MeteoWeb

Un volo JetBlue dall’Ecuador a Fort Lauderdale, in Florida, è stato colpito in modo estremo da una turbolenza durante l’atterraggio, lasciando feriti sette passeggeri e un membro dell’equipaggio. Lo ha riferito la compagnia aerea in una nota. Il volo JetBlue 1256 era partito da Guayaquil, in Ecuador, verso l’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood, con atterraggio poco dopo le 5 locali del mattino, quando “ha subito un’improvvisa e grave turbolenza mentre si avvicinava alla Florida“, si legge nella nota. I feriti sono stati portati dai paramedici all’ospedale per cure e valutazioni. La compagnia aerea ha detto di non poter commentare la gravità delle ferite. La compagnia aerea ha detto che l’aereo bimotore Airbus 320 è stato messo fuori servizio per un’ispezione.