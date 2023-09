Turista cade e si infortuna: intervento del Soccorso Alpino alla Riserva dello Zingaro | VIDEO

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di venerdì 8 settembre, i tecnici della Stazione Palermo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti a Cala Tonnarella dell’Uzzo, nella zona nord della Riserva dello Zingaro, per il recupero di A.A., una turista romana infortunatasi ad una gamba a causa di una caduta nella zona antistante la battigia. Allertati dalla Centrale Operativa del 118, le squadre di soccorso hanno raggiunto la donna e, dopo avere immobilizzato l’arto infortunato, hanno imbarellato la malcapitata, impossibilitata a muoversi autonomamente, per essere trasportata, mediante barella portantina, fuori dalla Riserva, dove ad attendere erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del #NUE112, applicando la specifica “Procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico

(CNSAS).