L’Ue contro X sulla disinformazione: il post pungente di Musk sui vaccini Covid | VIDEO

MeteoWeb

Oggi Elon Musk ha condiviso un curioso post sulla piattaforma X (ex Twitter). “Have you heard dis information?”, ha scritto, creando un gioco di parole tra “this information” e “disinformation“. Musk ha pubblicato un video con una collezione delle più clamorose sciocchezze pubblicate dai mainstream sull’efficacia dei vaccini anti-Covid. Musk non aggiunge altro ma nel suo post, ma è molto probabile che si riferisca alle parole del vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova, sulla piattaforma X, di cui lo stesso Musk è proprietario. Jourova ha indicato X come la piattaforma dove avviene la maggior disinformazione online e ha esortato Musk a rispettare le leggi dell’Ue volte a combattere la disinformazione.

L’ex Twitter “è la piattaforma con il maggior rapporto di post con cattiva informazione o disinformazione”, ha affermato Jourova. Con l’arrivo, un anno fa, di Musk al comando, a maggio Twitter-X ha abbandonato il Codice di condotta Ue. “Musk sa che non è esonerato dagli obblighi abbandonando il codice di condotta” per le piattaforme online. Ora “abbiamo la legge sui servizi digitali pienamente in vigore. La applicheremo, abbiamo una nostra unità molto ben attrezzata che monitorerà e supervisionerà ciò che stanno facendo le piattaforme“, quindi “il mio messaggio per Twitter è che c’è sempre la dura legge della vita: staremo attenti a quello che stai facendo“, ha detto ancora Jourova.