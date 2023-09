Ultima Generazione blocca il traffico a Milano: tensione con gli automobilisti

MeteoWeb

Intervento di Polizia e Carabinieri a Milano, in Viale Fulvio Testi, per rimuovere il blocco stradale messo in atto da attivisti per il clima di Ultima Generazione. Comprensibile la rabbia degli automobilisti, che hanno cercato a lungo di liberare il passaggio e procedere, ma i ragazzi sono restati seduti, e incatenati tra loro, sull’asfalto al grido del loro “Fondi riparazioni”, con l’obiettivo di sensibilizzare sul cambiamento climatico. La protesta ha mandato il traffico in tilt creando lunghe code.

“Eco-imbecilli bloccano Viale Fulvio Testi a Milano. Questi idioti danneggiano lavoratori, studenti e ambiente, creando traffico e caos: portateli via di peso e accompagnateli dove è giusto che stiano: in galera,” ha scritto il Ministro Matteo Salvini sui social.