Ultraleggero cade e trancia cavi elettrici in Molise: ferito il pilota

MeteoWeb

Un velivolo ultraleggero è precipitato oggi pomeriggio a Campochiaro (Campobasso), tranciando alcuni cavi elettrici di media tensione prima di finire al suolo. Il pilota è stato subito recuperato dai Vigili del fuoco di Campobasso e trasferito dal 118 Molise all’ospedale Cardarelli del capoluogo molisano: è rimasto ferito ma fortunatamente non in modo grave. Sul posto, dove si trova una pista proprio per ultraleggeri, sono intervenute alcune squadre di pompieri, i Carabinieri, Protezione Civile e un’equipe medica, mentre tecnici dell’Enel sono impegnati a ripristinare la corrente elettrica. Al momento non sembra vi siano altre persone ferite.