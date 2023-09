Ultraleggero precipita nel Torinese: due feriti

MeteoWeb

Incidente aereo nel pomeriggio di oggi nel Torinese. Un ultraleggero è precipitato in frazione Sant’Antonio a Castellamonte. Il velivolo, che era decollato dal vicino campo volo, stava facendo rientro sulla pista quando, per cause in fase di accertamento, è caduto nei campi della frazione Sant’Antonio. Feriti i due uomini a bordo del velivolo che, una volta estratti dalla cabina dell’aereo dai Vigili del Fuoco di Castellamonte, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Ivrea. Hanno subito traumi vari ma non sono in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è adesso al vaglio dei Carabinieri di Rivarolo Canavese.