L’uragano Lee punta su USA e Canada: allerta per milioni di persone, New England e Nuova Scozia nel mirino

Allerta per milioni di persone tra USA e Canada, mentre l’uragano Lee si dirige verso la riva, puntando sul New England e sul Canada orientale e minacciando forti venti, mareggiate e piogge intense. L’ultimo aggiornamento lo qualifica come uragano di 1ª categoria con venti sostenuti a128 km/h. Si prevede che la tempesta spazzi la costa del New England prima di approdare nella provincia canadese della Nuova Scozia, che insieme al New Brunswick subirà le conseguenze maggiori.

Il National Hurricane Center ha previsto venti di uragano per più di 160 km dal centro di Lee con raffiche di tempesta tropicale minori ma comunque pericolose fino a 555 km verso l’esterno. Lo stato di emergenza è stato dichiarato per il Massachusetts e il Maine, lo stato più ricco di foreste degli USA, dove il terreno è saturo e gli alberi sono indeboliti dalle forti piogge estive. Lee ha già flagellato le Isole Vergini americane, le Bahamas e le Bermuda prima di virare verso Nord. Parti della costa del Maine potrebbero registrare onde alte fino a 4,5 metri, causando erosione e danni, e le forti raffiche causeranno interruzioni di corrente, ha affermato Louise Fode, meteorologa del National Weather Service. Sono stati previsti fino a 12 cm di pioggia nel Maine orientale, dove è in vigore un allarme per alluvioni lampo.

Per quanto riguarda il Canada, il meteorologo Ian Hubbard ha evidenziato che Lee non sarà neanche lontanamente simile, per gravità, all’uragano Fiona, che ha spazzato via le case spingendole nell’oceano, ma è comunque da considerare una tempesta pericolosa.

Gli uragani distruttivi sono relativamente rari così a Nord. Il grande uragano del New England del 1938 ha generato raffiche fino a 300 km/ e venti sostenuti di a 195 km/h, ma negli ultimi anni non si sono verificate tempeste così potenti.