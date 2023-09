A ottobre torna Urban Nature, la festa della Natura in città

MeteoWeb

Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre torna l’evento nazionale “Urban Nature: la festa della Natura in città” con appuntamenti in tutta Italia. Giunta alla sua VII edizione, è un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

L’edizione 2023 torna con 3 grandi progetti: la manifestazione nelle piazze per il progetto “Oasi in Ospedale”, eventi in tutta Italia e il contest per le scuole. Nel fine settimana del 7-8 ottobre verrà celebrata la Festa della Natura in città in tutta Italia con eventi, iniziative e laboratori per riscoprire la bellezza e l’importanza della natura in città. Eventi sportivi outdoor, laboratori didattici, passeggiate naturalistiche, proiezioni di film e documentari, attività nei musei scientifici e tante altre attività per grandi e piccini a cui portai prendere parte.