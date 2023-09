La U.S. Space Force ha attivato VICTUS NOX, programma per le emergenze nello spazio

MeteoWeb

Firefly Aerospace, società di trasporto spaziale end-to-end, è stata selezionata dallo Space Systems Command (SSC) della US Space Force per fornire servizi di lancio Alpha per la missione spaziale reattiva VICTUS NOX. Questo programma è stato creato per simulare eventuali scenari di emergenza nello spazio, che potrebbero includere la sostituzione urgente di un satellite o il lancio di un satellite per scopi specifici. Firefly Aerospace e il fornitore di payload Millennium Space Systems sono entrati nella fase di hot standby di sei mesi e attendono l’attivazione. Durante questa fase, la US Space Force darà al team della missione una notifica di allerta, dando il via a una finestra di 60 ore per trasportare il carico utile alla base spaziale di Vandenberg, condurre le operazioni di rifornimento e integrarlo con l’adattatore per carico utile di Firefly.

I funzionari della Space Force emetteranno quindi a Firefly un avviso di lancio con i requisiti finali dell’orbita in un momento intenzionalmente sconosciuto. Il team Firefly avrà 24 ore per aggiornare la traiettoria e il software di guida, incapsulare il carico utile, trasportarlo sulla piattaforma, unirlo con Alpha ed essere pronto al lancio alla prima finestra disponibile. Una volta che il carico utile sarà dispiegato nell’orbita terrestre bassa, Millennium tenterà di inizializzare completamente il veicolo spaziale in meno di 48 ore e quindi inizierà le operazioni per la sua missione Space Domain Awareness (SDA).

“Missioni impegnative come questa sono le aree in cui Firefly eccelle e siamo estremamente onorati e orgogliosi di fornire alla U.S. Space Force e alla nazione la capacità critica di lanciare su richiesta a sostegno della sicurezza nazionale”, ha affermato Bill Weber, CEO di Firefly Aerospace. “Insieme ai nostri partner di missione, stabiliremo un nuovo standard, dimostrando che le operazioni di lancio nominali possono essere completate nel giro di poche ore, anziché di settimane o mesi”.

In preparazione alla missione, Firefly ha prodotto e testato ogni componente critico, motore e stadio del veicolo per il suo razzo Alpha, oltre a condurre un fuoco statico per verificare che tutti i sistemi funzionino entro i parametri di volo. Firefly e Millennium hanno inoltre completato numerose prove in preparazione al lancio, che includono l’imballaggio e la consegna di un prototipo satellitare alla struttura di integrazione di Firefly presso la base spaziale di Vandenberg per esercitarsi in tutte le operazioni di lancio entro le 24 ore prescritte.

“La capacità degli Stati Uniti di rispondere rapidamente alle esigenze in orbita è fondamentale per la nostra difesa nazionale, in particolare nell’odierno ambiente spaziale in evoluzione”, ha affermato il tenente colonnello MacKenzie Birchenough, Materiel Leader di Space Safari. “I tempi di costruzione accelerati dimostrati dal team per VICTUS NOX, combinati con gli impegnativi obiettivi di lancio e in orbita, esemplificano il nostro forte impegno nel preservare il dominio della nostra nazione e la capacità di operare liberamente nel dominio spaziale”.