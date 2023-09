USA, già 23 eventi meteo estremi con danni di oltre 1 miliardo nel 2023: è record

MeteoWeb

Dall’inizio dell’anno, gli Stati Uniti hanno già subito un record di 23 eventi meteo estremi che hanno causato oltre un miliardo di dollari di danni ciascuno. Il precedente record era stato stabilito nel 2020, con 22 eventi. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) statunitense ha iniziato a contare questi grandi disastri meteorologici nel 1980. Complessivamente, dall’inizio del 2023, questi grandi eventi hanno causato danni per oltre 57,6 miliardi di dollari negli Stati Uniti, un valore comunque inferiore a quello di altri anni, poiché il record non riguarda il valore totale dei danni ma il numero di eventi separati.

Nel 2022, 18 grandi eventi meteorologici hanno causato più di 165 miliardi di dollari di danni in tutto il Paese, compreso l’uragano Ian, che ha devastato la Florida, provocando più di 112 miliardi di dollari da solo. Tuttavia, il 2017 è stato l’anno più costoso (383,7 miliardi di danni), soprattutto a causa degli uragani Harvey e Irma.

A quattro mesi dalla fine dell’anno, il numero di disastri meteorologici nel 2023 è destinato a salire ulteriormente. La Florida è già stata colpita dall’uragano Idalia in agosto, le Hawaii da un incendio distruttivo nello stesso mese, il nord-est del Paese da un’intensa ondata di freddo invernale e la California da inondazioni. Secondo il NOAA, questi eventi meteorologici hanno causato la morte di almeno 253 persone.