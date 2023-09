Vaccino Covid, Elon Musk: “obblighi vergognosi, io costretto a farlo e mi ha fatto malissimo. Bisogna indagare”

MeteoWeb

“Preferirei andare in prigione piuttosto che licenziare brave persone che non vogliono vaccinarsi. Quanto a me, ho contratto il Covid originale prima che fosse disponibile il vaccino (lievi sintomi del raffreddore) e ho dovuto fare tre vaccini per i viaggi. Il terzo vaccino mi ha quasi mandato in ospedale. Quante altre persone là fuori hanno sintomi che derivano effettivamente dal vaccino o dal trattamento Covid, piuttosto che dal Covid stesso? Per quanto riguarda coloro che non hanno preso alcun vaccino, beh Djokovic ho appena vinto un numero record di tornei del Grande Slam… Non è che non creda nei vaccini, ci credo. Tuttavia, la cura non può essere potenzialmente peggiore della malattia. E il dibattito pubblico sull’efficacia non dovrebbe essere interrotto“.

Lo ha dichiarato in un tweet questa sera Elon Musk.