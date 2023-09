Il super veliero di Jeff Bezos transita nello Stretto di Messina: si chiama Koru ed è il 2° più grande al mondo | FOTO

MeteoWeb

Pochi minuti fa ha risalito lo Stretto di Messina il secondo veliero più grande del mondo: si chiama Koru, è lungo 127 metri ed appartiene a Jeff Bezos, il proprietario di Amazon. Bezos spesso viene in vacanza in Italia a bordo del sup mega veliero: quest’anno ad Agosto è stato a Capri e Procida, nel Golfo di Napoli.

Il veliero Koru è costato 500 milioni di dollari, ha tre alberi e tre ponti, una grande piscina e alloggi di lusso per 18 persone. L’equipaggio è composto da 40 marinai. Particolarmente affascinante il passaggio proprio nello Stretto di Messina, in un contesto molto affascinante e suggestivo come possiamo vedere nelle immagini che pubblichiamo nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.