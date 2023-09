Ventimiglia, albero rischia di crollare sulla ferrovia: in corso intervento dei vigili del fuoco | VIDEO

MeteoWeb

E’ in corso da stamattina un intervento tra Ventimiglia e il confine di Stato per un albero che rischia di cadere sulla sottostante linea ferroviaria internazionale Italia-Francia. L’albero pericolante è situato su una falesia a quaranta metri d’altezza sopra la ferrovia.

Un team SAF (Speleo Alpino Fluviali), calatosi sul terrazzamento roccioso da una zona più a monte, sta provvedendo alla rimozione e messa in sicurezza dell’area. L’operazione è monitorata costantemente dall’alto con l’utilizzo dei droni.