Vento forte: alberi crollati e incendi di sterpaglie, diversi interventi nell’Avellinese

MeteoWeb

Decine gli interventi dei vigili del fuoco della sede centrale di Avellino e dei 5 distaccamenti provinciali nella giornata di ieri a causa del forte vento che ha provocato caduta di rami e alberi e alimentato incendi di sterpaglie e macchia mediterranea. Sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, poco dopo l’uscita di Serino, in direzione Avellino, un albero di grosso fusto è stato sradicato dal le forti raffiche ed è finito sulla carreggiata. Fortunatamente nessun’auto in transito è stata coinvolta.

Diversi gli interventi anche nel centro di Avellino per mettere in sicurezza grossi rami spezzati dal vento e per la caduta di calcinacci e di parti pericolanti di edifici. Numerosi gli incendi domati nell’area del Partenio, dell’Arianese e della Valle dell’Ufita.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: