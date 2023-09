Vento e nebbia sul Gran Sasso, escursionisti recuperati dal Soccorso Alpino

MeteoWeb

Una squadra della stazione di Teramo del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri su richiesta del tecnico di centrale operativa del CNSAS, dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte di due escursionisti ungheresi che, arrivati al Rifugio Franchetti sul Gran Sasso non sono stati più in grado di proseguire, causa sfinimento. Nell’area in quel momento imperversavano pioggia, vento e nebbia. Proprio a causa della fitta nebbia l’elisoccorso non è potuto decollare, quindi i tecnici teramani sono partiti da Cima Alta ed hanno raggiunto a piedi il Rifugio Franchetti e, a seguito dell’accertamento delle condizioni cliniche dei due da parte del medico del CNSAS presente sul posto, hanno provveduto a riaccompagnarli presso il piazzale di Prati di Tivo dapprima a piedi, poi con mezzo fuoristrada.