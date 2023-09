Il Vertice sul Clima in Africa adotta la “dichiarazione di Nairobi”

MeteoWeb

In occasione del Vertice sul Clima, che si è concluso oggi, è stata adottata la “Dichiarazione di Nairobi“, un atto congiunto che ha lo scopo di sottolineare il potenziale del continente come centrale energetica verde: lo ha dichiarato il presidente keniota William Ruto. “Questa dichiarazione servirà come base per la posizione comune dell’Africa nel processo globale sul cambiamento climatico,” si legge nel documento.