Vertice sul Clima: gli Emirati Arabi Uniti annunciano investimenti per energia pulita in Africa

MeteoWeb

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato 4,5 miliardi di dollari (4,1 miliardi di euro) di investimenti in energia pulita in Africa, al vertice sul Clima in corso a Nairobi, volto in particolare ad attirare nel continente finanziamenti per combattere il riscaldamento globale. “Investiremo 4,5 miliardi di dollari per lanciare una serie di progetti redditizi di energia pulita in questo importantissimo continente,” ha affermato il sultano Al Jaber, a capo della compagnia energetica statale, che presiederà anche i negoziati per la prossima COP28 di Dubai a fine anno. “Se l’Africa perde, perdiamo tutti,” ha avvertito. L’investimento mira a “sviluppare 15 GW (gigawatt) di energia pulita entro il 2030” e a “catalizzare almeno 12,5 miliardi di dollari da fonti multilaterali, pubbliche e private“.

Secondo l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, nel 2022 la capacità di generazione di energia rinnovabile del continente era di 56 gigawatt.