Vertice sul Clima a Nairobi, von der Leyen: “un miliardo in green bond per l’Africa”

“Sulla transizione verde i finanziamenti pubblici non sono sufficienti. Questo vale per l’Europa, ma anche per i mercati emergenti. Sarà necessario mobilitare il capitale privato su larga scala È per questo che presentiamo una nuova proposta per attirare gli investimenti privati. Si chiama Iniziativa sui green bond globali. Insieme alla Banca europea per gli investimenti e ai nostri Stati membri, stiamo per stanziare 1 miliardo di euro per ridurre il rischio degli investimenti privati nei mercati emergenti“: è quanto ha affermato oggi il presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in occasione del suo intervento a Nairobi al Vertice sul Clima.

“Oggi sono qui per portare l’offerta dell’Europa di essere un vostro alleato alla COP28 e di lavorare insieme su tutte le questioni all’ordine del giorno. Perché, per quanto diversi possano sembrare i nostri due continenti, condividiamo gli stessi interessi quando si tratta di azione per il clima,” ha affermato il presidente della Commissione Europea. Il Vertice, ha ricordato von der Leyen, “è un passo fondamentale” in preparazione della prossima riunione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti dal 30 novembre al 12 dicembre “per assicurarsi che la voce dell’Africa sia ascoltata e che le priorità dell’Africa, il continente più colpito dai cambiamenti climatici, siano prese in considerazione“.