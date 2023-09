Archeologia, importanti sorprese dalla Villa Romana Augustea a Somma Vesuviana: venuta alla luce una stanza del periodo precedente all’eruzione del 79 d.C. | FOTO

MeteoWeb

“E’ venuta alla luce una stanza dove abbiamo trovato anfore precedenti all’eruzione del 79 d.C. e dunque adesso abbiamo la certezza che la Villa emersa a Somma Vesuviana, costruita 100 anni dopo l’eruzione del 79, aveva avuto una vita più antica e quindi viveva già al momento dell’eruzione del 79 d.C. ed è un fatto molto importante. Lo scavo è ora in corso e quando arriveremo al pavimento di questa stanza capiremo qualcosa in più”. Lo ha annunciato l’archeologo Antonio De Simone.

“L’Università di Tokyo e l’archeologo napoletano Antonio De Simone, hanno portato alla luce ambienti risalenti a prima dell’eruzione del 79 d.C. e dunque è un segnale importantissimo perché ci riporta nuovamente indietro nel tempo e ci da la possibilità di pensare a nuovi indirizzi di scavo. La Soprintendenza crede a questo scavo e ci crede da 20 anni. Oggi viene data nuova linfa a questo contesto anche grazie alle nuove scoperte. Questo nuovo stimolo che arriva dal sottosuolo ci consente di tenere ben presente – ha dichiarato Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli – il fatto che questo sito rappresenta un collegamento vero e proprio tra il mondo antico e il mondo medioevale. Qui è possibile rinvenire buona parte dei tracciati antichi che ci consentono di riflettere sulla continuità della nostra storia nel nostro territorio. Siamo in una fase di dialogo con il Provveditorato che avrebbe individuato delle risorse importanti che pensiamo di utilizzare per la riprogettazione delle coperture e possibilmente per un ampliamento del sito”.

C’è l’entusiasmo della città e dell’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana. Presenti oggi i Professori giapponesi Aoyaghi Masanori e Satoshi. Domani incontro al Comune a partire dalle ore 9:30.

“Siamo dinanzi ad uno scenario molto importante. Ringrazio il Soprintendente della sua presenza che ormai è costante. C’è interesse da parte della Soprintendenza. Oggi ho avuto modo di incontrare personalmente il Soprintendente. Con ogni probabilità ci saranno investimenti per migliorare il sito e anche per ampliarlo. Siamo dinanzi ad una grande svolta. E’ venuta alla luce una stanza risalente a prima dell’eruzione del 79 d.C. – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – e non è una scoperta secondaria. Noi ci crediamo e ci crede anche la Soprintendenza. Daremo il nostro contributo affinché Somma Vesuviana arrivi in questo circuito fatto di grande turismo. Un turismo stanziale che sia importante per la crescita economica del nostro territorio. Vorrei ringraziare i professori Ayoaghi Masanori e Satoshi dell’Università di Tokyo, il professore Antonio De Simone, gli archeologi giapponesi e napoletani, l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, gli imprenditori del territorio, ma anche il Presidente della ProLoco, Francesco Mosca. I cittadini devono essere consapevoli che si sta aprendo uno scenario nuovo per Somma Vesuviana”.

La Villa Romana Augustea, con ogni probabilità, verrà aperta al pubblico nei primi giorni di Ottobre.