Virgin Galactic annuncia nuova missione: 3 turisti spaziali verso l’ultima frontiera con “Galactic-04”

Virgin Galactic prevede di volare di nuovo all’inizio del mese prossimo. La società di Richard Branson ha annunciato che il prossimo volo suborbitale, Galactic-04, è in programma il 5 ottobre. A bordo ci saranno 3 turisti spaziali, provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Pakistan. Galactic-04 aprirà quindi nuove strade: secondo Virgin Galactic, nessun pakistano ha mai raggiunto l’ultima frontiera.

Virgin Galactic non ha ancora diffuso i nomi del trio. Tuttavia, uno dei membri dell’equipaggio ha annunciato la sua partecipazione. “Giovedì 5 ottobre volerò nello Spazio. Ho aspettato tutta la vita per scrivere queste parole,” ha scritto su X (ex Twitter) il britannico Trevor Beattie, che ha acquistato il suo biglietto più di 15 anni fa.

Come le precedenti missioni, Galactic-04 decollerà da Spaceport America nel New Mexico. Viaggeranno a bordo di VSS Unity (SpaceShipTwo), che sarà trasportato in cielo da un velivolo da trasporto, l’aereo madre, VMS Eve. Unity viene sganciato ad un’altitudine di circa 15mila metri, accende il motore e raggiunge lo Spazio suborbitale, consentendo ai passeggeri di sperimentare l’assenza di peso e di vedere la curvatura della Terra contro l’oscurità dello Spazio.

Insieme ai turisti spaziali, nella cabina di Unity ci sarà Beth Moses, il capo istruttore astronauta della Virgin Galactic. Kelly Latimer sarà comandante di VSS Unity, al suo fianco CJ Sturckow. Il friulano Nicola Pecile sarà invece al comando dell’aereo madre, affiancato da Jameel Janjua.

La società sta mantenendo l’impegno di lanciare missioni commerciali circa una volta al mese con Unity: Galactic-01, Galactic-02 e Galactic-03 sono state lanciate rispettivamente il 29 giugno, 10 agosto e l’8 settembre. Quest’anno Virgin ha anche lanciato 2 voli di prova, ad aprile e maggio. Il ritmo dovrebbe aumentare considerevolmente tra un paio d’anni, quando la linea di aerei spaziali “Delta” di Virgin Galactic inizierà ad essere operativa. Questi veicoli sono progettati per volare una volta alla settimana.

Virgin ha un principale concorrente nel settore del turismo spaziale suborbitale: Blue Origin, la società aerospaziale di Jeff Bezos. Tuttavia, il veicolo New Shepard non vola da più di un anno: è rimasto a terra da quando ha subito un guasto durante un volo senza equipaggio il 12 settembre 2022.