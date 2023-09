Virgin Galactic, oggi nuovo lancio: il comandante Nicola Pecile ha portato 3 “astronauti fondatori” verso l’ultima frontiera | VIDEO

MeteoWeb

Virgin Galactic ha lanciato il suo 3° volo suborbitale regolare oggi, venerdì 8 settembre. Per Galactic-03, dallo Spaceport America nel New Mexico, sono partiti alle 16:34 ora italiana 3 clienti paganti. Diversamente dalle precedenti missioni, la compagnia di Richard Branson non ha divulgato i nomi dell’equipaggio, definendo i 3 membri “astronauti fondatori” di Virgin Galactic, “i primi clienti la cui visione lungimirante e i primi acquisti di biglietti hanno contribuito a trasformare il sogno di voli spaziali commerciali regolari in realtà”, aveva spiegato in precedenza la compagnia.

Galactic-03 è il 3° volo regolare della compagnia, dopo Galactic-02 il 10 agosto e Galactic-01 il 29 giugno (il primo volo suborbitale scientifico italiano, la missione Virtute-1).

Galactic-03: il momento del decollo

Il trio oggi ha volato a bordo dell’aereo spaziale VSS Unity di Virgin Galactic insieme a Colin Bennett, uno degli istruttori della compagnia. A pilotare Unity (SpaceShipTwo) Michael Masucci e il friulano Nicola Pecile, al comando della missione.

Unity decolla sotto le ali di VMS Eve, l’aereo madre (oggi al comando Jameel Janjua, affiancato da Kelly Latimer). Il primo è stato sganciato intorno alle 17:25 ora italiana ad un’altitudine di circa 15mila metri: a quel punto ha acceso il suo motore per raggiungere lo Spazio suborbitale. Pochi minuti dopo i passeggeri hanno sperimentato per alcuni istanti l’assenza di peso.

Galactic-03, Unity accende il motore dopo la separazione dall'aereo madre

Sia Unity che Eve sono tornati atterrando su pista: SpaceShipTwo ha toccato il suolo poco prima delle 17:40.

Galactic-03, il momento dell'atterraggio di SpaceShipTwo