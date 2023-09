Vista mozzafiato dell’aurora boreale: una danza di luci verdi incanta i passeggeri durante il decollo

MeteoWeb

Se mai c’è stato un momento per avere un posto vicino al finestrino su un aereo, è stato senza dubbio durante il decollo dal Minneapolis-St. Paul International Airport, in Minnesota (USA), la mattina di mercoledì 20 settembre. Ieri mattina, infatti, i passeggeri degli aerei che servivano lo scalo hanno potuto ammirare una vista sbalorditiva dell’aurora boreale. Il fotografo David Jon ha scattato con il suo iPhone una spettacolare foto delle luci verdi che danzano nel cielo sopra le luci della città. Jon ha riferito che è stata un’esperienza che “non dimenticherà mai“, sottolineando che persino il pilota si è messo all’interfono per commentare il fenomeno.

Lo spettacolo è stato innescato da una tempesta geomagnetica che, secondo lo Space Weather Prediction Center (SWPC) del National Weather Service, ha raggiunto un’intensità G3, che è considerata un forte disturbo nel campo geomagnetico della Terra. Le tempeste geomagnetiche sono causate da eruzioni di grandi nubi di particelle cariche emesse dalla superficie del sole. L’aurora è stata osservata fino all’Oklahoma e alla North Carolina, negli USA, e fino in Francia, in Europa.