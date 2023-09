Volkswagen licenzia: “l’elettrico non va”

MeteoWeb

Volkswagen sta tagliando posti di lavoro presso la sua fabbrica di auto elettriche di Zwickau in Germania, a causa dell’attuale “situazione del mercato“. 269 contratti a tempo determinato, in scadenza dopo dodici mesi, non saranno prorogati. Possibili adeguamenti e cambi anche per i turni di lavoro. La procedura concreta sarà discussa con i rappresentanti dei lavoratori nei prossimi giorni. Lo riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Secondo Dpa, la casa automobilistica tedesca intende ridurre il personale facendo scadere i contratti a tempo determinato, mossa che alla fine di ottobre potrebbe riguardare alcune centinaia di dipendenti a termine. Nello stabilimento lavorano più di 2.000 persone con contratto a tempo determinato, su un totale di circa 10.700 dipendenti.

Nel 2018, Volkswagen aveva annunciato un investimento di 1,2 miliardi di euro per convertire lo stabilimento di Zwickau, in Sassonia (est) alla produzione di veicoli elettrici. Lo stabilimento è stato finora un pioniere della mobilità elettrica della casa automobilistica. Oltre ai modelli ID.3, ID.4 e ID.5, vi si producono anche le Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron e la Cupra Born. A causa dell’inflazione elevata e della diminuzione dei sussidi, potenziali acquirenti si stanno però trattenendo dall’acquistare auto elettriche.

La produzione della Audi Q4 e-tron e della ID.3 verrà comunque estesa ad altre sedi, ha dichiarato una portavoce di Audi alla stessa Dpa: “dalla fine del 2023 produrremo la Q4 e-tron anche a Bruxelles”, oltre che a Zwickau, ha precisato. Anche la ID.3 dovrebbe uscire dalla linea di produzione di Wolfsburg a partire dall’autunno, inizialmente solo in numero ridotto. Le parti per l’assemblaggio finale saranno inizialmente fornite dalla Sassonia, mentre la produzione completa a Wolfsburg è prevista per il prossimo anno. In origine, tutti i sei modelli VW, Audi e Cupra costruiti a Zwickau erano prodotti esclusivamente nello stabilimento sassone.

Inizialmente VW aveva servito anche il mercato statunitense dalla Sassonia e aveva portato le ID.4 in America via nave ma ciò aveva aumentato i già lunghi tempi di consegna delle auto elettriche. Ora VW costruisce i veicoli per il mercato statunitense localmente a Chattanooga (Tennessee), dove la produzione del modello è iniziata nell’ottobre 2022 e le esportazioni da Zwickau sono state quindi interrotte. La produzione dell’ID.4 era già iniziata a Emden (città tedesca della Bassa Sassonia) nel maggio 2022.