Astronomia: Webb cattura il deflusso supersonico di una giovane stella

Questa nuova immagine del telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA mostra Herbig-Haro 211 (HH 211), un jet bipolare che viaggia attraverso lo spazio interstellare a velocità supersoniche. A circa 1.000 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Perseo, l’oggetto è uno dei deflussi protostellari più giovani e vicini, il che lo rende un target ideale per Webb. Gli oggetti Herbig-Haro sono regioni luminose che circondano le stelle appena nate e si formano quando venti stellari o getti di gas emessi da queste stelle appena nate formano onde d’urto che collidono con gas e polvere vicini ad alta velocità. Questa spettacolare immagine di HH 211 rivela un deflusso da una protostella di Classe 0, un analogo infantile del nostro Sole quando aveva non più di poche decine di migliaia di anni e con una massa pari solo all’8% di quella del Sole attuale.

L’imaging a infrarossi è potente nello studio delle stelle appena nate e dei loro deflussi, perché tali stelle sono invariabilmente ancora immerse nel gas della nube molecolare in cui si sono formate. L’emissione infrarossa dei deflussi della stella penetra nel gas e nella polvere oscuranti, rendendo un oggetto Herbig-Haro come HH 211 ideale per l’osservazione con i sensibili strumenti a infrarossi di Webb. Le molecole eccitate dalle condizioni turbolente, tra cui l’idrogeno molecolare, il monossido di carbonio e il monossido di silicio, emettono luce infrarossa che Webb può raccogliere per mappare la struttura dei deflussi.

L’immagine mostra una serie di bow shock a sud-est (in basso a sinistra) e nord-ovest (in alto a destra), nonché lo stretto getto bipolare che li alimenta. Webb rivela questa scena con dettagli senza precedenti: una risoluzione spaziale da 5 a 10 volte superiore rispetto a qualsiasi immagine precedente di HH 211. Il getto interno viene visto “oscillare” con simmetria speculare su entrambi i lati della protostella centrale. Ciò è in accordo con le osservazioni su scala più piccola e suggerisce che la protostella potrebbe in effetti essere una stella binaria irrisolta.

Precedenti osservazioni di HH 211 con telescopi a terra hanno rivelato giganteschi bow shock che si allontanavano dalla nostra direzione (nord-ovest) e si muovevano verso la nostra direzione (sud-est) e strutture simili a cavità rispettivamente nell’idrogeno e nel monossido di carbonio colpiti, nonché un getto bipolare nel monossido di silicio. I ricercatori hanno utilizzato queste nuove osservazioni per determinare che il deflusso dell’oggetto è relativamente lento rispetto a protostelle più evolute con tipi simili di deflussi.

Il team ha misurato che la velocità delle strutture di deflusso più interne era compresa tra 80 e 100 chilometri al secondo. Tuttavia, la differenza di velocità tra queste sezioni del deflusso e il materiale principale con cui entrano in collisione – la velocità dell’onda d’urto – è molto più piccola. I ricercatori hanno concluso che i deflussi dalle stelle più giovani, come quella al centro di HH 211, sono per lo più costituiti da molecole, perché le velocità relativamente basse delle onde d’urto non sono abbastanza energetiche da spezzare le molecole in atomi e ioni più semplici.