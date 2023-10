“In alto. Sempre”, il 30 ottobre la presentazione del Calendario Storico 2024 del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Dalle manovre di soccorso per l’alluvione in Emilia Romagna alle operazioni di antincendio boschivo, con la luce del sole o al buio della notte, passando dalle Cinque Torri sulle Dolomiti alle acque del Lago di Como fino ad arrivare nell’hangar: luogo di riposo e cura degli elicotteri Drago. Il 30 ottobre al Centro Congressi “La Nuvola” a Roma, verrà svelato alle ore 10 “In alto. Sempre”, il Calendario Storico 2024 del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, realizzato dal fotografo internazionale Massimo Sestini e con la prefazione di Bruno Vespa.

A presentare l’evento, cui parteciperanno il capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto Laura Lega, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Carlo Dall’Oppio e i vertici del Corpo nazionale, la giornalista Annalisa Chirico. Sarà possibile seguire la diretta streaming su vigilfuoco.tv nella sezione Eventi Live.