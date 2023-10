Il 31 ottobre 2002 un terremoto colpisce il Molise: crolla la scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia

MeteoWeb

Il 31 ottobre 2002, l’Italia fu colpita da un terremoto di magnitudo Mw 5.7 che ebbe epicentro in Molise. Questo sisma causò notevoli danni, ma la tragedia più devastante si verificò a San Giuliano di Puglia, dove la scuola elementare “Jovine” fu colpita duramente. Durante le ore di lezione, la struttura scolastica crollò improvvisamente. Ventisette bambini e una maestra persero la vita, e molti altri rimasero feriti. Questo evento sconvolgente suscitò una profonda tristezza in Italia e nell’intero mondo, portando l’attenzione sulla sicurezza delle strutture scolastiche e sulla necessità di un’adeguata preparazione per i terremoti nelle regioni sismiche come il Molise.