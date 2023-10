La startup 3IPK e Thales Alenia Space con l’ESA nella tracciabilità dei dati di Osservazione della Terra

MeteoWeb

La startup 3IPK e Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), sono state selezionate dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per sviluppare una soluzione blockchain innovativa per gestire la tracciabilità e garantire l’integrità dei dati di Osservazione della Terra per il suo programma FutureEO. Thales Alenia Space collabora con la startup slovacca 3IPK per sviluppare questa tecnologia, grazie alla sua esperienza nell’ambito dei sistemi e segmenti di Terra acquisita in particolar modo attraverso la partecipazione al Programma Copernicus dell’Unione Europea e con la realizzazione dei satelliti Sentinel per l’Osservazione, il monitoraggio e la protezione ambientale.

Satelliti che monitorano il nostro pianeta in modo cruciale

In un mondo in cui i satelliti per l’Osservazione della Terra sono diventati i guardiani del nostro pianeta, fornendo dati vitali in settori diversi come la pianificazione urbana, la scienza del clima, l’agricoltura e l’energia, l’autenticità e l’integrità dei dati sono più vitali che mai. Oggi il 60% delle 55 variabili climatiche essenziali (ECV), come la temperatura e i gas serra, vengono misurate dai satelliti.

Poiché le immagini satellitari assumono un’importanza sempre maggiore nell’informare, modellare e applicare le politiche ambientali globali, è fondamentale garantire l’autenticità dei dati, in particolare con l’emergere di nuovi metodi di falsificazione profonda (deep fake) basati sull’intelligenza artificiale che sono quasi impossibili da rilevare. E’ ora possibile ad esempio, modificare i bilanci delle emissioni di carbonio alterando i dati di partenza.

Finora, nessuna soluzione è stata in grado di dimostrare in maniera certa la provenienza e l’integrità di questi dati cruciali. Il crescente utilizzo di dati satellitari per supportare i servizi operativi e la loro distribuzione globale richiede, inoltre, una soluzione robusta in grado di assicurarne la tracciabilità, garantendone così l’origine, l’affidabilità e l’impiego.

Portare la tecnologia blockchain all’avanguardia nella catena del valore dei dati satellitari di Osservazione della Terra

Per affrontare questa sfida, l’ESA ha selezionato la startup 3IPK per incorporare la tecnologia blockchain nella catena di elaborazione dei dati di Osservazione della Terra. 3IPK e Thales Alenia Space svilupperanno una soluzione di cybersicurezza progettata per garantire la tracciabilità e l’integrità dei dati EO mediante firme digitali uniche. Gli stakeholder della catena di elaborazione saranno così in grado di identificare con sicurezza la provenienza dei dati, rendendo più facile contrastare la crescente minaccia di immagini satellitari falsificate. Una versione iniziale di questa soluzione sarà consegnata all’ESA nei primi sei mesi del 2024.

La tecnologia blockchain sarà adattata e incorporata nella linea di prodotti del segmento di Terra di Thales Alenia Space per l’ Osservazione della Terra. La prima applicazione riguarderà i dati di pubblico dominio dei satelliti Sentinel-2 del programma Copernicus. Questi dati sono oggi fondamentali per aiutare scienziati, governi e organizzazioni umanitarie a monitorare la superficie terrestre e a mitigare gli effetti dei disastri naturali come inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

Una partnership solida che sfrutta le competenze complementari di due attori chiave dello spazio e della blockchain

Questo progetto si avvarrà delle competenze complementari di 3IPK, attore chiave della blockchain, e di Thales Alenia Space, partner di riferimento per i programmi satellitari internazionali di Osservazione della Terra che ha contribuito a 11 delle 12 missioni del programma Copernicus.

Fondata nel 2019, 3IPK sviluppa e vende una soluzione software per garantire la sicurezza dei dati sensibili della catena di fornitura che Thales Alenia Space utilizza dal 2021.

Quest’ anno 3IPK è entrata a far parte del programma di accelerazione Space Founders dell’agenzia spaziale francese CNES e a giugno ha aderito anche all’acceleratore Space Business Catalyst di Thales Alenia Space che offre supporto tecnico, commerciale, di networking e di finanziamento a imprenditori e startup, dando loro l’opportunità unica di costruire partnership strategiche con un attore storico del settore spaziale. Questa struttura agile, che opera presso le strutture di Thales Alenia Space a Tolosa e Torino, favorisce lo sviluppo di soluzioni con il potenziale di creare tecnologie dirompenti.

Questo contratto rientra nell’accordo di cooperazione a lungo termine che Thales Alenia Space France e 3IPK hanno firmato quest’ anno per incorporare la tecnologia blockchain nei sistemi di Thales Alenia Space.

“Questo contratto rappresenta un passo significativo verso l’autenticazione dei dati di Osservazione della Terra” – ha dichiarato Juraj Zamecnik, cofondatore di 3IPK. La nostra collaborazione con l’ESA e Thales Alenia Space dimostra il nostro impegno comune per far sì che questi dati, di cruciale importanza per la scienza e il processo decisionale, rimangano affidabili e inviolabili a beneficio delle generazioni future“.

“I team di Thales Alenia Space sono orgogliosi di contribuire a questo progetto per rafforzare la sicurezza e l’integrità dei dati satellitari, così cruciali per il futuro del nostro pianeta” – ha dichiarato Loïc Rognant, Design Authority for Future System & Ground Segment Businesses di Thales Alenia Space. “La nostra partnership con 3IPK sostiene e consolida la nostra strategia di innovazione e di integrazione della cybersicureazza nei nostri sistemi di Osservazione della Terra, al fine di garantire l’affidabilità e l’utilizzo, in modo particolare, dei dati. Questo primo contratto rappresenta una milestone fondamentale lungo il percorso verso un futuro che unisce la tecnologia blockchain e lo spazio per rendere il nostro mondo un posto ancora più sicuro.“