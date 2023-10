Accesso allo Spazio, Cristoforetti: “l’Europa e l’Italia rischiano di fare passi indietro”

MeteoWeb

In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università La Sapienza di Roma, 721° dalla fondazione, ha avuto luogo il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Ingegneria aeronautica e spaziale a Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Durante la lectio magistralis, AstroSamantha ha sottolineato che se l’Europa non farà investimenti adeguati adesso nell’economia spaziale, rischierà di diventare una semplice passeggera: “Il contesto mondiale sta cambiando e sono sempre più i soggetti che riescono ad andare nello Spazio, c’è dunque il rischio per l’Europa e per l’Italia di fare passi indietro e diventare clienti di altri soggetti solo per poter continuare a fare ricerca e partecipare all’economia spaziale,” ha osservato l’astronauta dell’ESA. “Se vogliamo esserci, dobbiamo investire, sia per quanto riguarda gli investimenti pubblici, sia per quanto riguarda il settore dell’industria, così che i giovani che a breve usciranno dall’università possano ambire a lavorare in questo campo“.

“Sono molto contenta di questa opportunità di poter parlare ai giovani del futuro, il loro ma anche quello dell’Europa e dello Spazio,” ha affermato AstroSamantha. “Sarebbe bello se qualcuno di loro diventasse un astronauta e potesse volare nello Spazio con un veicolo europeo. È il momento di fare largo ai giovani, ormai sono arrivata a un punto della vita in cui le mie ambizioni personali passano in secondo piano: la Stazione Spaziale Internazionale finirà la sua vita nel 2030, quindi escludo che noi astronauti della vecchia generazione avremo di nuovo l’opportunità di tornarci: dobbiamo lasciare questa opportunità alla nuova generazione di astronauti che si stanno addestrando all’ESA, facciamo tutti il tifo per loro“.