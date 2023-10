Accordo quadro tra Direzione Regionale Vigili del Fuoco e ARPA Piemonte sulla gestione delle emergenze ambientali

MeteoWeb

Oggi a Torino è stato siglato l’accordo quadro tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte. Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Alessandro Paola, e il direttore generale di ARPA Piemonte, Secondo Barbero, hanno convenuto sull’opportunità di sviluppare l’accordo con la finalità di collaborare nel campo della pianificazione e gestione delle emergenze ambientali originate da eventi naturali ed antropici, compresi quelli di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche nonché alla prevenzione e controllo del rischio industriale sul territorio regionale.

L’accordo ha durata di cinque anni e prevede lo sviluppo dello scambio di informazioni e comunicazioni, l’utilizzo di strumentazioni e tecnologie, la formazione e l’addestramento congiunto.

“È sempre importante sviluppare accordi tra le amministrazioni che sono funzionali alla gestione dei servizi di prevenzione e di soccorso pubblico nel Paese. In particolare, la collaborazione tra la direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte e ARPA Piemonte prelude all’attuazione di iniziative congiunte volte a garantire il miglior coordinamento tra le amministrazioni e quel funzionale scambio di informazioni che determina l’aumento della sicurezza dei cittadini di questo territorio, tenendo conto delle effettive condizioni di rischio e di vulnerabilità dell’intero Piemonte. I Vigili del Fuoco sono già organizzati per assicurare la risposta operativa in tutti gli ambienti di rischio e, grazie proprio a questo Accordo con ARPA, potranno rivolgere nuove e più approfondite attenzioni alla previsione degli scenari emergenziali, rafforzando le attività di prevenzione con particolare riguardo agli stabilimenti industriali e all’applicazione dei piani di emergenza esterni che prevedono la direzione tecnica dei soccorsi con una partecipazione congiunta e coordinata di tutte le forze che sono chiamate a operare a garanzia della sicurezza e salute dei cittadini, della preservazione dei loro beni e della tutela dell’ambiente”, ha dichiarato il direttore Alessandro Paola, esprimendo apprezzamento per la collaborazione istituzionale che ha portato alla stipula dell’accordo.