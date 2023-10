Accordo SpaceX-ESA per il lancio di 4 satelliti Galileo

MeteoWeb

SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, ha firmato un accordo con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lanciare in orbita fino a quattro dei più importanti satelliti di navigazione europei. Due lanci, ciascuno con due satelliti Galileo, avverranno il prossimo anno, ha dichiarato Javier Benedicto, direttore della navigazione dell’agenzia. La Commissione Europea, il braccio esecutivo dell’Unione Europea, insieme agli Stati membri dell’UE, dovrà dare l’approvazione finale all’accordo, entro la fine dell’anno.

L’accordo prevede che i satelliti vengano lanciati sul razzo Falcon 9 di SpaceX dagli Stati Uniti. I funzionari europei sono stati riluttanti a utilizzare SpaceX per i satelliti Galileo, poiché non volevano dipendere da una società statunitense, per fornire infrastrutture critiche nello spazio, ma i ritardi nel programma europeo Ariane e la decisione di non utilizzare i razzi russi, a causa della guerra in Ucraina, non hanno lasciato altra scelta. I satelliti Galileo trasmettono messaggi di navigazione crittografati su cui fanno affidamento gli eserciti e i servizi di sicurezza europei.