Acqua alta a Venezia, MOSE attivo per il 3° giorno consecutivo

Per proteggere Venezia dall’acqua alta, il sistema MOSE è stato attivato per il 3° giorno consecutivo, in tutte le bocche di porto. Questa mattina il picco di marea previsto in mare è di 120 cm, alle 10. In città l’acqua potrebbe raggiungere un massimo di 85 cm. In serata sono previsti 105 cm alle 22:15. Domani è attesa una marea più alta, a 140 cm in mare alle 10:30. Le condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta proseguiranno fino a martedì 31 ottobre.

