Piccolo aereo si schianta su una casa in Oregon: due morti, tra cui un italiano

Due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita dopo che un piccolo aereo si è schiantato sul tetto di una casa in Oregon la sera di martedì 3 ottobre. Diverse persone hanno chiamato il 911, segnalando di aver visto un piccolo aereo perdere quota e precipitare a spirale verso terra, per poi schiantarsi a Newberg, a circa 23 miglia a sud-ovest di Portland, hanno riferito i Vigili del Fuoco della Tualatin Valley su Facebook, secondo quanto riferisce NBC. Parte dell’aereo è stato trovato all’interno della casa, il resto nel giardino, hanno fatto sapere i soccorritori. Le vittime, così come il ferito, erano a bordo dell’aereo.

Tra le vittime, c’è anche un italiano. È Michele Cavallotti, 22enne di Crema. Cavallotti era un aspirante pilota e si trovava su un velivolo della Hillsboro Flight Academy.