Allarme in Amazzonia, gli incendi si moltiplicano

Avvolta dal fumo Manaus, capitale dello Stato di Amazonas nel Nord/Ovest del Brasile: la qualità dell’aria è scesa a livelli bassissimi, a causa del moltiplicarsi degli incendi. Secondo l’Istituto nazionale per la ricerca spaziale, la regione, già in emergenza siccità, con i fiumi in secca estrema, nei primi 10 giorni di ottobre ha registrato 2.684 roghi, contro i 1.503 dell’intero mese del 2022. Il mese appena trascorso è stato finora il peggiore dell’anno per numero di incendi.