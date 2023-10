Allarme siccità in Amazzonia: morti 153 delfini nel Lago Tefé

MeteoWeb

Si stima che circa il 10% dei delfini di un pittoresco lago dell’Amazzonia brasiliana siano morti in una settimana a causa di siccità record e di temperature torride che hanno devastato la regione. Secondo l’Istituto Mamirau per lo sviluppo sostenibile (IDSM) e il gruppo ambientalista WWF Brasile, sono stati trovati 153 delfini morti nell’ultima settimana di settembre nel lago Tefé, dove la temperatura dell’acqua ha raggiunto +39,1°C, più di 7°C in più rispetto alla temperatura massima normale.

Il lago si trova nello Stato settentrionale di Amazonas, colpito dalla siccità, nel punto in cui il fiume Tefé sfocia in Amazzonia, nel cuore della più grande foresta pluviale del mondo.

I ricercatori hanno riferito che sono morti 130 delfini rosa e 23 delfini tucuxi. Entrambi sono considerati specie con popolazioni in declino dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Anche numerosi pesci sono morti, è stato riferito.

“Ciò che sta accadendo nel Lago Tefé è sconcertante. L’impatto della perdita di questi animali è enorme e colpisce l’intero ecosistema locale,” ha affermato Mariana Paschoalini Frias, specialista in conservazione del WWF Brasile. “I delfini sono considerati ‘sentinelle.’ Sono indicatori della salute del loro ambiente. Ciò che accade loro si riflette anche in altre specie, compresi gli esseri umani“.

Oltre a uccidere pesci e delfini, la siccità ha ridotto drasticamente il livello dei fiumi, devastando una regione che fa affidamento sul suo labirinto di corsi d’acqua per i trasporti e i bisogni di base. Il governo federale ha inviato aiuti di emergenza alla regione colpita, dove le sponde dei fiumi normalmente trafficate si sono trasformate in paesaggi inquietanti e aridi, punteggiati da barche arenate.

Nella capitale dello Stato Manaus, le autorità hanno riferito che il livello dell’acqua nel porto della città ha raggiunto martedì il livello più basso degli ultimi 121 anni, toccando il minimo storico per il 2° giorno consecutivo. Il livello dell’acqua del Rio Negro era pari a 13,49 metri, il più basso da quando sono iniziate le registrazioni, nel 1902.