Maltempo, allerta acqua alta a Venezia: domani prevista punta di 115cm

Con la forte ondata di maltempo pronta a colpire l’Italia, torna anche l’acqua alta a Venezia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, infatti, segnala che giovedì 19 ottobre è previsto un picco di 115cm alle ore 13:10. Possibile attivazione del sistema Mose. Per venerdì 20 ottobre, sono previsti 125cm alle ore 14:15 ed è prevista l’attivazione del sistema Mose.

Secondo le previsioni di Arpa Veneto, “giovedì 19 tempo a tratti perturbato con precipitazioni sparse e intermittenti, anche a carattere di rovescio con quantitativi localmente consistenti. Venerdì 20 in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse più persistenti ed abbondanti su zone montane e pedemontane anche con rovesci e temporali nel pomeriggio tra Prealpi e pianura. Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali fino a molto forti in alta quota e tesi/forti sulla costa”.

